В стране, где все основные рычаги в руках одной партии, могут возникнуть вопросы о демократии - Маргвелашвили

26.10.2017 15:11 Правящая партия еще раз выиграла с существенным большинством и с этим, разумеется, следует поздравить правящую партию, но мы можем еще много обсуждать то, надо ли поздравить с этим грузинскую демократию - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в эфире "Маэстро".



По словам президента, в стране, где все основные властные вертикали и рычаги в руках одной партии, могут возникнуть вопросы о полноте, целости демократии.



"Я не считаю, что на выборах было изменено проявление основной воли общества, но если посмотрим на мелкие детали, и отметим, что сейчас у нас есть такие округа и участки, где представители разных партий побеждают одним, или десятью голосами, увидим, насколько надо быть осторожными собственно с избирательным процессом. Что касается правящей партии, правящая партия еще раз выиграла существенным большинством, и с этим, разумеется, следует поздравить правящую партию.



Но мы можем еще много обсуждать то, надо ли поздравить с этим грузинскую демократию, поскольку один из серьезных вопросов, который уже был поставлен в связи с нашей демократией, и поверьте, дух этого вопроса углубится, состоит в том, можно ли в стране, где все основные властные вертикали и рычаги в руках одной партии, не ставить вопрос о полноте, целости, эффективности демократии? Просто в природе так не бывает.



Я помню во времена "Национального движения", и до того, основная патетика правящей партии состояла в том, что, дескать, здесь объединились мы, самые умные, самые дальновидные, самые совестливые, а остальные не такие хорошие, и что делать, не нам же создавать оппозицию? К сожалению, "мечта" тоже в этой роли, и это не является реальностью"- заявил Георгий Маргвелашвили.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

