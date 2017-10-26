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Президент Эстонии посетит с государственным визитом Грузию


26.10.2017   16:08
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и ее супруг Георгий-Рене Максимовский на следующей неделе совершат государственный визит в Грузию. В ходе визита главу государства будут сопровождать и два министра.
В ходе трехдневного визита президент Кальюлайд встретится в Тбилиси с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, католикосом-патриархом Илией II и спикером парламента Ираклием Кобахидзе, передает в четверг, 26 октября, Балтийская служба новостей.

Президент встретится со связанными с программой сотрудничества в сфере развития НКО, примет участие в презентации совместного проекта Эстонии и ЮНИСЕФ в 150-й средней школе Тбилиси, посетит Церованскую школу и наблюдательскую миссию ЕС в Грузии.

Президент выступит на грузинско-эстонском бизнес-форуме в Тбилиси, откроет построенную эстонскими бизнесменами площадку для игры в гольф и возложит венок на площади Героев в Тбилиси и цветы к монументу жертвам 1989 года.

Во время начинающегося 31 октября визита президента будут сопровождать министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, министр культуры Индрек Саар, председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон и член комиссии по делам ЕС Калле Паллинг, командующий Силами обороны генерал Рихо Террас, ректор Тартуского университета Волли Калм и председатель правления Эстонской торгово-промышленной палаты Тоомас Луман, который также возглавит делегацию бизнесменов.

2 ноября президент с супругом посетят город-побратим Тарту Кутаиси, где Кальюлайд встретится с мэром Кутаиси и выступит с публичной лекцией в Кутаисском университете. Вечером того же дня президент вернется в Эстонию.






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