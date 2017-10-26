Две российские НКО занимаются пропагандой о действиях полиции при разгоне каталонского референдума

26.10.2017 16:13 Представители двух российских НПО приехали с визитом в Каталонию в рамках поездки, которую устроила Всемирная организация против пыток (OMCT), чтобы изучить последствия действий полиции, направленных на разгон незаконного референдума 1 октября, пишет El Pais.



"Юрий Джибладзе, президент Центра развития демократии и прав человека, и Ольга Захарова, директор аналитического центра Freedom Files, связались с OMCT, чтобы попросить содействия при визите в Каталонию, во время которого они также намерены проанализировать давление, оказанное на прессу руководством движения за независимость, - давление, о котором сообщили "Репортеры без границ", - сообщает журналист Давид Аландете.



"Оба посланца состоят в платформе "Гражданская солидарность" (CSP), которая объединяет примерно 90 организаций из Европы, Америки и Азии. Главная задача CSP - сообщать о нарушениях гражданских и политических прав в бывших советских республиках", - говорится в статье.



Газета пересказывает то, что услышала от источников в испанской разведке: два российских активиста намерены встретиться с профессорами Барселонского университета, представителями барселонской мэрии, а также с Эленой Хименес, членом правления организации Òmnium Cultural.



Газета сообщает, что Òmnium Cultural "финансировала и распространила видеоролик "Помогите Каталонии", скопированный с ролика, записанного во время гражданской войны в Украине, в котором актриса сообщала о предполагаемых нарушениях прав человека в Украине". Издание также напоминает, что лидер организации Жорди Куишар оказался в центре предварительного заключения за призывы к уличным акциям.















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