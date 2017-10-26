В Грузии рассматривают возможность доступности программы лечения гепатита С для лиц с видом на жительство

26.10.2017 18:02 По заявлению заместителя министра здравоохранения Зазы Сопромадзе, рекомендация народного защитника, чтобы программа гепатита С была доступной для лиц с видом на жительство в Грузии, находится в стадии рассмотрения.



По заявлению Сопромадзе "Интерпрессньюсу", Министерство здравоохранения думает о расширении программы гепатита С.



"Очень важно, что элиминация гепатита коснулась всего населения Грузии. Понятно, что существуют определенные правила, которыми мы связаны с нашими партнерами. Разумеется, мы очень часто учитываем рекомендации народного защитника, и других общественных организаций, эти вопросы находятся в стадии рассмотрения. Частично рекомендации предусмотрены. В эту программу включены граждане, находящиеся в учреждении исполнения наказания, и мы думаем о расширении этой программы. Как вам известно, у нас непростая ситуация, и это касается оккупированных территорий. Так что подобные решения должны быть рассмотрены в комплексе вместе с этими вопросами"- заявил Заза Сопромадзе.



Напомним, что народный защитник Грузии обращается к правительству и Министерству здравоохранения, чтобы программа гепатита С была доступна также для лиц с видом на жительство. По информации аппарата омбудсмена, согласно фактическим обстоятельствам дела, у заявителя есть свидетельство о постоянном жительстве в Грузии, но он не может пользоваться государственной программой гепатита С, поскольку не является гражданином Грузии.



















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