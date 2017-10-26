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Угулава: Каха Каладзе будет более эффективным мэром, чем Давид Нармания


26.10.2017   18:18
По мнению одного из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулава, новоизбранный мэр Каха Каладзе будет более эффективным столичным градоначальником, чем Давид Нармания.

"Каха Каладзе будет гораздо более эффективным мэром, чем Нармания, поскольку Нармания не мог принимать решения, а Каладзе будет их принимать. Я желаю успехов жителям Тбилиси в условиях его пребывания мэром, но я не верю в это"- заявил Угулава.

"Я никогда не был неблагодарным. Я сам долго был на этой должности и то, что будет хорошо сделано, только порадует меня. Я не собираюсь быть в позиции засады, тем более что знаю, с какими трудностями связана эта должность. Эта должность сложнее должности премьер-министра, но я не верю в этого человека. Не верю в его мировоззрение, честности, и искренности. Его видение является устаревшим. Есть вопросы, которые Каладзе взял и скопировал из того, что я не успел сделать"- заявил Гиги Угулава.







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