Безвизовым режимом с ЕС воспользовались 90 000 граждан Грузии

26.10.2017 19:41 Посол Евросоюза в Грузии Янош Херман на специальной пресс-конференции представил результаты исследования общественного мнения, проведенного в Грузии, и в остальных пяти странах Восточного партнерства в 2017 году в рамках программы Open, профинансированного Евросоюзом.



В исследовании говорится, что ростом положительного отношения к Евросоюзу является то, что почти 90 000 граждан ездили в Евросоюз без визы, это подтверждает, что население Грузии положительно восприняло либерализацию виз с ЕС.



"Мы можем прийти к заключению, что ввод безвизового передвижения был большим успехом для Грузии. За первые шесть месяцев около 9 000 граждан воспользовались безвизовым сообщением с Евросоюзом. Правительство провело эффективную информационную кампанию, и смогло информировать граждан и пассажиров об условиях безвизового передвижения, и сроках пребывания в зоне Шенген. В результате население было хорошо информировано о результатах безвизового передвижения, что обусловило низкий показатель отказа на границе Шенген. Из 90 000 только 230 граждан получили отказ.



Показатель требования убежища по сравнению с численностью населения Грузии является весьма важным критерием, но значительный рост не заметен, и необходимо сохранить эту тенденцию. Напомним, что в случае Грузии показатель удовлетворения убежищем крайне низкий, около 6,5%"- говорится в исследовании.



По словам Яноша Хермана:



"Исследование подтверждает, что поддержка Евросоюза в Грузии самая высокая по сравнению со странами восточного соседства. Явно наметился рост показателя поддержки, что предположительно связано с вводом безвизового сообщения с Евросоюзом в марте текущего года".



К информации, исследование провели организация ACT, и ее сетевые партнеры. Ежегодный опрос состоялся в Азербайджане, Беларуси, Молдове, Грузии, Армении, и Украине в апреле-июне 2017 года, путем 6 000 прямых интервью (1000 интервью в каждой стране).

















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