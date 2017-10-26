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Twitter запретил рекламу RT и Sputnik
26.10.2017 20:38
Twitter запретил телеканалу RT и агентству Sputnik рекламироваться в рамках площадки со всех их аккаунтов. Об этом говорится в блоге компании.
«Twitter принял решение запретить рекламу со всех аккаунтов, принадлежащих Russia Today (RT) и Sputnik; решение вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении.
Как объяснили в компании, это связано с проводящимся Twitter расследованием в отношении предполагаемых попыток со стороны RT и Sputnik вмешаться в выборы президента США в 2016 году, как указывается, «в интересах российского правительства».
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