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Саакашвили призвал собраться на новую акцию у Верховной Рады Украины


26.10.2017   20:48
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской обладминистрации, лидер украинской партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили призвал своих сторонников вновь собраться на акцию.

"Приходите 29 октября к 12:00 на вече "Украина будущего", - написал он в Facebook.

Отметим, что в ходе первого митинга у здания украинского парламента 25 октября М.Саакашвили пообещал, что подобные собрания будут проходить каждый день - до 7 ноября, когда начнется очередная сессионная неделя парламента.






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