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Кобахидзе: Президент находится в тупике и, естественно, из тупика он делает неадекватные заявления


26.10.2017   20:54
К сожалению, президент сам ввел себя в тупик и, естественно, когда ты в тупике, делаешь неадекватные заявления», - отметил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя сделанные президентом Грузии Георгием Маргвелашвили заявления.

Что касается заявления Маргвелашвили об использовании административного ресурса, по словам Кобахидзе, все видят, что подобные заявления несправедливы.

«Я могу напомнить нечто простое. Были опубликованы социальные исследования, в том числе телевидениями, связанными с оппозицией, и результаты этих исследований совпали с результатами выборов. Это все говорит о том, что ни в коем случае не имело место использование административного ресурса. Если были отдельные случаи, в связи с этим, разумеется, у нас может быть реагирование, однако, что касается системного использования административного ресурса, это практика, которая была предана нами истории в 2012 году, и мы гордимся этим. Соответственно, такие заявления несправедливы. Справедливыми были выборы. У всех были равные возможности для участия в этих выборах и именно на этих выборах «Грузинская мечта» одержала весьма убедительную победу», - заявил Кобахидзе.

Что же касается заявления Маргвелашвили о том, что заявления лидеров правящей партии напоминают ему заявления Шеварднадзе и Саакашвили, по оценке Кобахидзе, это заявление, сделанное из тупика.
«К сожалению, президент находится в тупике, об этом нами сказано довольно-таки давно. Президент сам ввел себя в тупик и, естественно, когда ты в тупике, в такое время делаешь неадекватные заявления», - заявил Кобахидзе.






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