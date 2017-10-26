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Долидзе: Экспорт в Россию грузовиков с мандаринами не должен быть главным источником дохода


26.10.2017   21:02
Госминистр Грузии по вопросам интеграции в евроатлантические структуры Виктор Долидзе призвал грузинских фермеров не надеяться на одну Россию. Его ведомство отвечает за сближение Тбилиси и Брюсселя. В интервью ipress.ge Долидзе отметил, что необходимо полностью использовать возможности, данные страной глубоким и всеобъемлющим соглашением о свободной торговле между Грузией и ЕС.

Госминистр отметил, что для этого его ведомство старается проводить максимально эффективную информационную кампанию среди фермеров во всех регионах страны.

«У нас нет иллюзий, что все прекрасно. Но люди сами удостоверились и мы не должны молчать о этих успехах. Одни производят мед, другие выращивают яблоки, кто-то сумел свой продукт хорошо преподнести потребителю с учетом европейских стандартов. Жители Западной Грузии должны понять, что экспорт в Россию грузовиков с мандаринами не должен быть главным источником дохода. Они могут производить орехи, ягоды, киви и другие продукты и поставлять их на рынок размером в полмиллиона евро», — заявил Долидзе.

По словам госминистра, с начала года торговый оборот между Грузией и ЕС вырос на 27%.

Виктор Долидзе также отметил, что Грузия пользуется большим доверием среди европейских партнеров. Это доверие, по словам госминистра, страна заслужила в виду выполнения всех условий безвизового режима. В Брюсселе уверены, что Грузия заслуживает безвиз, отметил он.

Согласно данным, которые привел Долидзе в беседе с журналистом, со дня введения безвизового режима только 7% граждан Грузии получили отказ от европейских пограничников. Безвизовый режим между Грузией и ЕС действует с 29 марта 2017 года.

«Безвизовый режим стал для Грузии большим успехом. При этом всех хорошо осознавали определенные риск-факторы этого процесса. Негативный прогноз был у оппозиции», — отметил госминистр.

Долидзе отметил, чтобы снизить риск невыполнения условий безвизового режима гражданами Грузии, правительство запустило масштабную информационную кампанию. Долидзе называет цифру 90%,такова, по словами министра, доля граждан, которые знакомы с деталями безвиза.






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