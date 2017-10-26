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Делегация Парламента Грузии посетила Израиль


26.10.2017   21:24
Парламентская делегация Грузии во главе с председателем законодательного органа Ираклием Кобахидзе, в рамках своего визита в Израиль 24-26 октября провела встречи с президентом страны Реувеном Ривлином и председателем Кнессета Йоэлем Эдельштейном.

В ходе визита грузинской делегации в Кнессет 25 октября председатель реувен Эдельштейн Заявил, что парламенты двух стран приступают к межпарламентским переговорам, которые «будут проводятся регулярно и охватят целый ряд вопросов». Он также добавил, что в рамках этого визита стороны «сосредоточили внимание на проблемах безопасности и прозрачности парламентской работы». Кобахидзе также провел встречу с лидером оппозиции Кнессета Исааком Герцогом.

На встрече с президентом Ривлином, которая также состоялась 25 октября, Кобахидзе рассказал об исторических отношениях между Грузией и Израилем и вызовах безопасности, стоящих перед двумя странами. Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, президент Израиля выразил твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.

Стороны также обострили внимание на 25-ой годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами, которая отмечается в 2017 году.

Civil Georgia





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