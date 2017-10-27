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Грузия имеет всё необходимое для подготовки к вступлению в НАТО - президент Эстонии


27.10.2017   10:15
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что у Грузии есть все необходимые инструменты и механизмы для подготовки к вступлению в НАТО, однако сроки принятия альянсом решения о расширении она прогнозировать воздерживается.

"Те форматы, которые есть у Грузии для сотрудничества с НАТО, важны в процессе подготовки к будущему членству. У Грузии есть все необходимые инструменты и механизмы, а также есть поддержка со стороны стран - членов НАТО в вопросе продолжения реформ", - заявила она в четверг в интервью грузинскому Первому каналу.

При этом, президент Эстонии воздержалась говорить о том, когда НАТО примет решение о приеме Грузии.

"Я не хочу спекулировать датами. Членство получают страны тогда, когда наступает исторический момент и появляется историческое окно", - сказала К.Кальюлайд, отметив, что все зависит от самой Грузии, которая должна будет использовать возможность, когда она появится.

Также она заявила, что Эстония признает и уважает амбиции Грузии иметь тесные связи с НАТО и согласна с позицией генсека альянса, что никакая третья страна не повлияет на решение.

"НАТО расширится тогда, когда альянс примет это решение", - подчеркнула К.Кальюлайд.

Говоря о предстоящем на следующей неделе визите в Тбилиси, она заявила, что данным визитом хочет выразить поддержку Грузии перед саммитом "Восточного партнерства".






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