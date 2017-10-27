США хотят ввести санкции против лиц, связанных с российской разведкой

27.10.2017 10:19 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил перечень лиц и организаций, связанных с российской разведкой и оборонно-промышленным комплексом, против которых будут введены санкции. Об этом рассказала официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, передает РИА «Новости».



«Госсекретарь Рекс Тиллерсон уполномочил госдепартамент выдать руководство общественности, в котором будут определены лица и организации, которые являются частью или работают от имени оборонного или разведывательного сектора российского правительства. Госсекретарь подписал его, и оно (руководство. — «Газета.Ru») будет передано на Капитолийский холм», — сказала Нойерт.



Как отмечается, этот список пока засекречен. Кроме того, подчеркивается, что он будет носить рекомендательный характер.















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