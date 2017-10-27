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Посол США считает акцию под Радой примером того, как украинский народ может пользоваться своими правами


27.10.2017   10:28
Поведение митингующих и правоохранителей во время протестной акции под стенами Верховной Рады Украины свидетельствует о том, что украинский народ может пользоваться своими правами. Такое мнение высказала в интервью изданию «Цензор.нет» посол США в Украине Мари Йованович.

«Со времен Майдана, да и до тех событий, очевидно, в Украине проходили демонстрации и протесты. Я считаю, что это важный пример того, как украинский народ может пользоваться своими правами: свободой самовыражения, свободой собраний, и это очень важно. Также важно, чтобы это происходило мирно, чтобы полиция и правоохранительные органы действовали профессионально и сдержанно. И пока что именно так все и было, и мы надеемся, что так будет и дальше, и это достойно похвалы. А также то, что протестующие ведут себя достойно и мирно», — заявила Йованович.

Дипломат подчеркнула, что верит в украинское гражданское общество и в украинский народ.

«Я считаю, что украинцы продемонстрировали в 2014-м и после него, что они имеют четкое видение Украины — что это демократическая страна, которая относится к своему народу справедливо и с достоинством, страна, придерживающаяся западных ценностей. И хотя, как в любой другой демократической стране, здесь есть еще над чем работать и некоторые вещи пока что существуют лишь как мечты, я считаю, что за последние три года виден четкий прогресс. И я уверена, что украинский народ ожидает от власти честных и свободных выборов – даже лучше, чем в 2014 году», — сказала Йованович.

Напомним, Йованович считает, что украинский народ должен действовать активнее, ведь именно от него зависит будущее страны. А США могут только помочь украинцам.

inforesist.org





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