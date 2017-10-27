Каладзе обещал бороться с непотизмом в структурах мэрии

27.10.2017 10:57 Каха Каладзе планирует провести в тбилисской мэрии аттестацию. Как сообщил Каладзе в программе «360 градусов» в эфире «Палитраньюс», также произойдет реорганизация тех городских служб, чьи полномочия пересекаются между собой.



«Есть люди, которые профессионалы и компетентны. Мы будем действовать абсолютно прозрачно и открыто. Я ни с кем не борюсь. Будут проведены аттестации, также будет изменение определенных служб. Многие службы пересекаются друг с другом в своих полномочиях. Для нас главное – профессионализм, компетентность и честность.



Общество предоставило мне очень серьезный мандат, быть мэром города. Это очень большая ответственность для меня и моих соратников по команде. Люди очень надеются и, соответственно, я должен действовать, чтобы не разочаровать население. Я сделаю максимум, все, день и ночь буду трудиться для того, чтобы изменить существующую реальность. Правильное использование людей будет очень важным. В мэрии есть компетентные люди, чья квалификация будет очень важна в этих процессах. Придет много новых людей, однако родственников, двоюродных братьев, двоюродных сестер, этого не больше не может быть и не будет », - сказал Каладзе.















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