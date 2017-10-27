Казахстан переходит на латиницу

27.10.2017 11:11 Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита страны с кириллицы на латиницу до 2025 года. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Казахстана.



«В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику постановляю утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике», - говорится в тексте указа.



Теперь правительство Казахстана должно образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, а также обеспечить поэтапный перевод алфавита до 2025 года.



Отметим, что в казахском алфавите 42 буквы, теперь же в новом алфавите будет 23 буквы, а для передачи еще восьми звуков будет использоваться апостроф.



Напомним, решение о переходе Казахстана на латиницу было принято в апреле 2017 года.















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