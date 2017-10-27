|
Каладзе обещал не выдавать разрешения на строительство за счет скверов и деревьев
27.10.2017 11:32
Генплан не говорит, что город не должен развиваться или, если будет развиваться, то это должно происходить за счет экологии, - об этом в эфире программы «360 градусов» на «Палитраньюс» заявил избранный мэром столицы Каха Каладзе.
По его словам, ни одно разрешение на строительство в период его мэрства не будет выдано за счет спортивных площадок, парков, скверов и общественного пространства.
«Генплан не говорит, что город не должен развиваться или, если будет развиваться, то должен развиваться за счет экологии. Развитие города должно произойти и все это должно быть сделано последовательно, правильно, все это должно быть сделано качественно. Ни одно разрешение на строительство в период моего мэрства не будет выдано за счет спортивных площадок, парков, скверов и общественного пространства. Это недопустимо. Хаотичная застройка, которая была у нас в течение 20-25 лет, должна закончиться. Мы не должны изуродовать город для наших детей. Я не против строительства и развития, но все это должно быть сделано правильно и последовательно и не за счет скверов и деревьев», - заявил Каладзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна