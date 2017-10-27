Каладзе обещал не выдавать разрешения на строительство за счет скверов и деревьев

27.10.2017 11:32 Генплан не говорит, что город не должен развиваться или, если будет развиваться, то это должно происходить за счет экологии, - об этом в эфире программы «360 градусов» на «Палитраньюс» заявил избранный мэром столицы Каха Каладзе.



По его словам, ни одно разрешение на строительство в период его мэрства не будет выдано за счет спортивных площадок, парков, скверов и общественного пространства.



«Генплан не говорит, что город не должен развиваться или, если будет развиваться, то должен развиваться за счет экологии. Развитие города должно произойти и все это должно быть сделано последовательно, правильно, все это должно быть сделано качественно. Ни одно разрешение на строительство в период моего мэрства не будет выдано за счет спортивных площадок, парков, скверов и общественного пространства. Это недопустимо. Хаотичная застройка, которая была у нас в течение 20-25 лет, должна закончиться. Мы не должны изуродовать город для наших детей. Я не против строительства и развития, но все это должно быть сделано правильно и последовательно и не за счет скверов и деревьев», - заявил Каладзе.















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