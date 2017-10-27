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Янош Херман объяснил суть новых регуляций Евросоюза


27.10.2017   11:35
Посол Евросоюза в Грузии Янош Херман объяснил гражданам Грузии регуляции, которые заработают с 2020 года.

"Вот что я хочу сказать грузинам, которые собираются поехать в шенгенскую зону. Первое, новые регуляции не заработают до 2020 года, а после того, как они заработают, вы должны зайти на веб-сайт, и заполнить аппликацию. Это займет у вас 10 минут. Налог составит 10 евро. Сегодня это 27 лари, но я не знаю, останется или нет сегодняшний курс и в 2020 году. Через несколько минут с заполнения аппликации вы получите ответ от системы, и с этим положительным ответом вы сможете путешествовать. У этого есть и позитивный фактор. Помню, до либерализации виз многие спрашивали меня, а что если меня не пропустят и вернут назад? Не лучше ли были визы? Сейчас пройдя авторизацию, вы будете больше уверены в том, что у вас не создадутся проблемы пересечения границы"- заявил Янош Херман.

На вопрос, что стало причиной введения новых регуляций, и не связано ли это с либерализацией виз, посол заявил, что работа над т.н. системой ETIAS началась гораздо раньше, чем либерализация виз.

"Новые регуляции никак не касаются безвизового режима, где в связи с Грузией у нас наметилась позитивная статистика. Это не связано с ETIAS. Работа над новой регуляцией началась гораздо раньше, чем либерализация виз. Новые правила с Грузией созданы не только для Грузии, они созданы для всех стран, у которых безвизовый режим с Евросоюзом"- пояснил посол.

Безвизовым сообщением с Евросоюзом пользуются более чем 60 стран. По данным Еврокомиссии, к 2020 году из стран, освобожденных от визовых обязательств, в зоне Шенген ожидают 39 миллионов человек. В случае достижения договоренности, ежегодная стоимость новой системы составит 85 миллионов евро, и возможно она вступит в силу в 2020 году.

Европейские депутаты заявляют, что причиной обсуждения принятия новой регуляции является возросшая угроза терроризма.







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