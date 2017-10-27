Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В США призвали отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2018


27.10.2017   11:46
Президент ассоциации лыжного спорта и сноуборда США Тайгер Шоу призвал отстранить российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, из-за ситуации с допингом.

«Мы не можем позволить выступать на Олимпиаде спортсменам из страны, более тысячи представителей которой в течение многих лет обманывали международную антидопинговую систему и всё спортивное сообщество», — сказал Шоу.

По словам чиновника, чистые от допинга атлеты со всего мира должны заявить о своей позиции и потребовать отстранения россиян от Игр-2018.
«Пусть российские спортсмены выступают под нейтральным флагом, если смогут доказать свою непричастность к допингу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что британка Трэйси Крауч, выступавшая против отстранения сборной России от Олимпиады-2018, покинула состав правления Всемирного антидопингового агентства (WADA).






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Батуми вместо «Трамп Тауэра» построят «Силк Тауэр»
«Теласи» опубликовала операционные показатели деятельности за девять месяцев 2017 года
Порт Анаклиа сможет принять первые суда через три года
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Три человека попали в больницу после ДТП в Сухуми
В Гали состоялась очередная встреча в рамках МПРИ
Бывший «премьер» Абхазии подозревается в хищений денег у артиста Владимира Этуша
В Абхазии началась новая этническая чистка
Что ожидает жителей Гали?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Северной Осетии будут готовить армейских полицейских
"Мемориал" считает, что похищения в Чечне носят системный характер
Иран и Северный Кавказ будут активизировать сотрудничество
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна