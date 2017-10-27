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В США призвали отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2018
27.10.2017 11:46
Президент ассоциации лыжного спорта и сноуборда США Тайгер Шоу призвал отстранить российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, из-за ситуации с допингом.
«Мы не можем позволить выступать на Олимпиаде спортсменам из страны, более тысячи представителей которой в течение многих лет обманывали международную антидопинговую систему и всё спортивное сообщество», — сказал Шоу.
По словам чиновника, чистые от допинга атлеты со всего мира должны заявить о своей позиции и потребовать отстранения россиян от Игр-2018.
«Пусть российские спортсмены выступают под нейтральным флагом, если смогут доказать свою непричастность к допингу», — добавил он.
Ранее сообщалось, что британка Трэйси Крауч, выступавшая против отстранения сборной России от Олимпиады-2018, покинула состав правления Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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