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Заал Удумашвили не намерен уходить их политики


27.10.2017   12:18
Кандидат в мэры Тбилиси от бывшей правящей партии «Единое национальное движение», бывший телеведущий телекомпании "Рустави 2" Заал Удумашвили, после проведения местных выборов в Грузии, намерен остаться в политике.

На прошедших 21 октября выборах в местные органы самоуправления Удумашвили стал третьим, набрав 16,53% голосов.

По словам Удумашвили, после выборов он намерен остаться в «Национальном движении». В ближайшее время будет принято решение о том, какую именно должность займет бывший телеведущий в партии.

«Предвыборная кампания и выборы завершились очень сложно и тяжело, однако это не означает завершение моей политической жизни. Напротив, сейчас у меня есть еще больше энтузиазма и сил для того, чтобы продолжать политическую жизнь. Какой конкретно пост и положение я займу в партии, вы узнаете немного позже. Сейчас проходят консультации и, вероятно, через несколько дней я объявлю, в какой форме я буду представлен в партии», — сказал Удумашвили.






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