«Они не президента атакуют, а себя защищают» - Хухашвили

27.10.2017 12:36 Продолжение традиции - так эксперт Гия Хухашвили назвал очередную волну критики в адрес президента со стороны большинства. В беседе с "Пирвели радио" Хухашвили заявил, что об использовании административного ресурса в избирательном процессе говорил не только президент, об этом говорят также международные организации, но, по словам Хухашвили, в их адрес представители правящей команды не делали критических заявлений. По словам Хухашвили, главой целью депутатов "мечты" в данном случае является понравиться "начальнику":



"Это продолжение традиции, которая сформировалась в "Грузинской мечте", что президента можно пинать, и считают хорошим тоном нанести ему какое-либо оскорбление, и максимально принизить. А делают это не потому, что очень этого хотят, тем самым они полагают, что понравятся своему начальнику. Это их внедренный стиль, иначе то, что сказал президент, сказал ведь не только президент? Это сказали и международные наблюдатели. У них такая смелая (в кавычках) реакция на президента, но я не слышал хотя бы малую критику ни от Кобахидзе, ни от других о том, что наблюдатели, и практически все сказали, что есть серьезные проблемы в связи с административным ресурсом. Это вынужденная смелость. Знают, что из-за этого начальник не разгневается на них, напротив, может одобрительно по щечке потрепать, поэтому принято нанести президенту очередное оскорбление по любому поводу. В этом нет ничего нового, это годами продолжается. У них традиция, как только президент выступит, и скажет свое, надо получить соответствующий мессидж из странного места, выстроится в ряд, и соответственно интерпретации своего красноречия ответить президенту этим мессиджем, что создает трагикомическое впечатление"- заявил Гия Хухашвили.



Касательно заявления нового мэра столицы, который также раскритиковал президента, Хухашвили объяснил заявление Каладзе таким образом:



"Думаю, в данном случае он включился с единственной целью. В последнее время идет много разговора о том, что Каладзе может начать независимую игру, на мой взгляд, это не имеет основания под собой, но некоторые говорят об этом. В этой форме, оскорбляя президента, он думает доказать кому-то свою твердую преданность. Здесь нет ничего сложного. Эти люди так примитивно мыслят. Так же как некоторым казалось, что Куцнашвили отличался особым умом, а на деле оказалось, что он фактически дал признательное показание в прямом эфире, что хорошо явствует об его интеллектуальных возможностях. Так и другие. Они не президента атакуют, а себя защищают"- заявил эксперт "Пирвели радио".

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

