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В США обнародованы секретные документы о гибели президента Кеннеди


27.10.2017   12:38
Государственный архив США обнародовал более 2800 документов, относящихся к убийству президента Джона Кеннеди. Поскольку документы только что стали доступны в том числе и для исследователей, пока неизвестно, содержится ли в них новая информация.

Гибель Кеннеди 22 ноября 1963 года породила множество конспирологических теорий, отвергавших официальную версию Комиссии Уоррена, заключающуюся в том, что убийца Ли Гарви Освальд действовал в одиночку. Новый всплеск внимания к обстоятельствам гибели президента Кеннеди привлек фильм JFK Оливера Стоуна, вышедший в 1991 году. На следующий год Конгресс принял закон, предусматривавший предание гласности через 25 лет всех документов, имеющих отношение к делу об убийстве Кеннеди. Исключение в законе делалось для секретных досье, касающихся внешней политики, деятельности спецслужб и правоохранительных органов.

ФБР и ЦРУ, воспользовавшись этим пунктом, воспрепятствовали публикации нескольких сотен документов. Доводы, представленные обоими ведомствами в обоснование своей позиции, в течение ближайших 180 дней изучит специальная комиссия, и если она сочтет их неубедительными, то оставшиеся документы будут опубликованы 26 апреля 2018 года.

И президент Дональд Трамп, и многие члены Конгресса высказываются за публикацию всего объема документов. Согласно опросу, проведенному в 2013 году службой Гэллапа, только 30% американцев разделяют официальную версию, что у Освальда не было сообщников. Большинство же придерживается мнения, что убийство было делом рук ЦРУ, мафии или Фиделя Кастро.






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