Иванишвили разбогател на 275 миллионов долларов - «Блумберг»

27.10.2017 12:45 Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили разбогател на 275 миллионов долларов. Его состояние сейчас оценивается в 5,72 миллиарда долларов США. Данные публикует Bloomberg Billionaires Index.



По состоянию на 26 октября 2017 года Бидзина Иванишвили занимает в рейтинге 307 место.



По рейтингу «Блумберг», состояние Бидзины Иванишвили в настоящее время измеряется в 5,72 миллиарда долларов США.



Лидером рейтинга является Билл Гейтс. "Блумберг" опубликовал список 500 богатейших человек планеты.



















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