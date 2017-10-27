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Иванишвили разбогател на 275 миллионов долларов - «Блумберг»


27.10.2017   12:45
Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили разбогател на 275 миллионов долларов. Его состояние сейчас оценивается в 5,72 миллиарда долларов США. Данные публикует Bloomberg Billionaires Index.

По состоянию на 26 октября 2017 года Бидзина Иванишвили занимает в рейтинге 307 место.

По рейтингу «Блумберг», состояние Бидзины Иванишвили в настоящее время измеряется в 5,72 миллиарда долларов США.

Лидером рейтинга является Билл Гейтс. "Блумберг" опубликовал список 500 богатейших человек планеты.








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