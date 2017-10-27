Каха Каладзе намерен издать автобиографическую книгу

27.10.2017 15:11 Новоизбранный мэр Тбилиси Каха Каладзе собирается издать книгу о своей жизни. Об этом Каладзе заявил в передаче "360 градусов" телекомпании "Палитраньюс". По его словам, до того как достичь успеха, ему пришлось преодолеть немало барьеров, и хочет поделиться всем этим с обществом.



"Моя пройденная жизнь действительно очень интересная. Я родился в Самтредском районе. Когда начал играть в футбол, мне сказали, что футболист из меня не получится, и мне лучше идти в другом направлении. Это было очень болезненным и угнетающим для меня, но исходя из моего характера, я продолжал трудиться, и в этом направлении было очень много успеха.



На первый взгляд человек может подумать, что все это очень легко, но если рассказать, что за этим стояло, и какие сложные барьеры мне пришлось пройти, потрачу много времени. Но через несколько лет хочу издать книгу о моей жизни, моей карьере, как, и что было, через что я прошел. Хочу поделиться всем этим с обществом.



На меня смотрят многие молодые люди, хочу обратиться к ним, и сказать, что в жизни важно трудится. Есть моменты, когда трудно что-то преодолеть, и бывает, когда сдаются. На надо сдаваться, надо сделать все, чтобы преодолеть эти трудности, когда преодолеешь одну трудность, становишься сильней, и будет легче преодолеть остальные трудности"- заявил Каха Каладзе.

















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