|
Каха Каладзе намерен издать автобиографическую книгу
27.10.2017 15:11
Новоизбранный мэр Тбилиси Каха Каладзе собирается издать книгу о своей жизни. Об этом Каладзе заявил в передаче "360 градусов" телекомпании "Палитраньюс". По его словам, до того как достичь успеха, ему пришлось преодолеть немало барьеров, и хочет поделиться всем этим с обществом.
"Моя пройденная жизнь действительно очень интересная. Я родился в Самтредском районе. Когда начал играть в футбол, мне сказали, что футболист из меня не получится, и мне лучше идти в другом направлении. Это было очень болезненным и угнетающим для меня, но исходя из моего характера, я продолжал трудиться, и в этом направлении было очень много успеха.
На первый взгляд человек может подумать, что все это очень легко, но если рассказать, что за этим стояло, и какие сложные барьеры мне пришлось пройти, потрачу много времени. Но через несколько лет хочу издать книгу о моей жизни, моей карьере, как, и что было, через что я прошел. Хочу поделиться всем этим с обществом.
На меня смотрят многие молодые люди, хочу обратиться к ним, и сказать, что в жизни важно трудится. Есть моменты, когда трудно что-то преодолеть, и бывает, когда сдаются. На надо сдаваться, надо сделать все, чтобы преодолеть эти трудности, когда преодолеешь одну трудность, становишься сильней, и будет легче преодолеть остальные трудности"- заявил Каха Каладзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна