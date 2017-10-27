Премьер Испании заявил сенату о безальтернативности решения каталонского вопроса

27.10.2017 15:50 Премьер-министр Испании Мариано Рахой выступил в сенате на заседании, посвященном кризису в Каталонии. В ходе получасового выступления он призвал присутствующих поддержать решение правительства о введении в действие 155-й статьи конституции страны.



Эта статья позволяет приостановить автономию Каталонии и провести в регионе новые выборы, сообщают местные СМИ. Рахой заявил, что происходящее в Каталонии является "явным нарушением законов и демократии" и не может не иметь последствий, передает El Mundo.



Власти Каталонии "попрали закон и права меньшинств", заявил Рахой. Поэтому, по его словам, у решения правительства ввести в действие 155-ю статью конституции "нет альтернативы".





Он также заявил, что статья 155 вводится в действие впервые с 1978 года, поскольку "ситуация является исключительной". Говоря о прошедшем в Каталонии референдуме по отделению от Испании, глава испанского правительства назвал его "самой большой насмешкой над демократией со времени принятия конституции", пишет Business Insider.



Речь Рахоя несколько раз прерывалась аплодисментами.



В настоящее время в сенате продолжается обсуждение. Ожидается, что решение будет принято до конца дня.



Накануне ожидалось, что глава женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон объявит о проведении в регионе досрочных выборов, однако выступление каталонского лидера было отменено. Как пишет Die Welt, Пучдемон передал инициативу парламенту. По мнению большинства аналитиков, каталонский парламент в качестве реакции на применение 155-й статьи провозгласит "одностороннюю независимость", передает InoPressa.















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