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Правительство Грузии создает государственную программу защиты и развития абхазского языка


27.10.2017   16:04
Правительство Грузии создает государственную программу защиты и развития абхазского языка, - об этом премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил на сегодняшнем заседании правительства.

Премьер-министр поздравил всех, и особенно – абхазов с Днем абхазского языка, отмечаемого 27 октября.

«Хочу ознакомить вас с инициативой. Мы создаем государственную программу защиты и развития абхазского языка. Думаем, что эта программа будет очень важной основой в процессе восстановления доверия. Эта программа предусматривает разносторонние мероприятия. Будет выделен соответствующий бюджет, и я уверен, что общество активно включится в осуществление этой программы. Я верю, что наше искреннее и глубинное отношение к абхазскому языку и культуре будет очень важным в процессе восстановления тех сгоревших мостов, которые необходимы для нашего единства », - заявил Квирикашвили.






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