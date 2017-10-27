Оппозиция вызывает главу МВД в парламент в связи со смертью гражданина на руках у полиции

27.10.2017 16:14 «Европейская Грузия» вызывает главу МВД Грузии в парламент в связи с происшествием в Тбилиси, когда во время задержания молодого мужчины полицией тот скончался у них на руках.



«Смерть человека это огромнейшая трагедия. В таком случае полиция естественно обязана ответить на вопросы. Министр ВД Георгий Мгебришвили никогда не был в парламенте. Мы вызвали его в формате меньшинства для ответов на множество острейших вопросов, но он не пришел. И сейчас, если у него имеется своя правда и аргументы, он их должен представить. Это его обязанность. К сожалению, министр ВД и другие министры не отвечают на письма меньшинства и не приходят в парламент», - заявил Георгий Канделаки.



Как известно, прихода в парламент министра ВД кроме «Европейской Грузии» требует и «Национальное движение».















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