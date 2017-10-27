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Государственный департамент языка возглавит профессор Георгий Алибегашвили


27.10.2017   16:34
По решению премьер-министра Грузии, пост председателя Государственного департамента языка займет профессор Георгий Алибегашвили.

Как сообщают в администрации правительства, в соответствии с законом «О государственном языке», председателю департамента поручается сформировать структуру, подготовить устав департамента, а после утверждения структуры, подобрать сотрудников.

Филолог по профессии, профессор Георгий Алибегашвили в разное время являлся деканом факультета филологии ТГУ им. И. Джавахишвили, заместителем гуманитарного факультета ТГУ в направлении филологии, проректором учебной части Государственного педагогического университета, на протяжении лет преподавал грузинский язык и литературу в публичных и авторских школах и т.д. В 2013 года по сей день занимает пост председателя тбилисского муниципального собрания (сакребуло).






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