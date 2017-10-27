|
Собчак заявила о необходимости нового референдума в Крыму
27.10.2017 17:11
Телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году, полагает, что в Крыму должен пройти новый независимый референдум.
"Россия нарушила международные обязательства, это основная точка отсчета. В Крыму живут русские люди, их там много. (...) Мы не можем отнестись к ним, как к субъектам геополитики. Плоха та политика, которая не для людей", - заявила Собчак на встрече с журналистами и сторонниками в Екатеринбурге в пятницу.
"Я вижу выход из кризисной и несправедливой ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения", - сказала она.
Собчак также заявила, что не будет вести агитацию в Крыму.
Ранее Собчак заявила, что Крым является украинским с точки зрения международного права.
Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года. Мировое сообщество оценивает действия РФ как аннексию, что послужило причиной ввода санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов.
Ранее журналистка Ксения Собчак объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна