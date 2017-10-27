Собчак заявила о необходимости нового референдума в Крыму

27.10.2017 17:11 Телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году, полагает, что в Крыму должен пройти новый независимый референдум.



"Россия нарушила международные обязательства, это основная точка отсчета. В Крыму живут русские люди, их там много. (...) Мы не можем отнестись к ним, как к субъектам геополитики. Плоха та политика, которая не для людей", - заявила Собчак на встрече с журналистами и сторонниками в Екатеринбурге в пятницу.



"Я вижу выход из кризисной и несправедливой ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения", - сказала она.



Собчак также заявила, что не будет вести агитацию в Крыму.



Ранее Собчак заявила, что Крым является украинским с точки зрения международного права.



Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года. Мировое сообщество оценивает действия РФ как аннексию, что послужило причиной ввода санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов.



Ранее журналистка Ксения Собчак объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году.















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