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Собчак заявила о необходимости нового референдума в Крыму


27.10.2017   17:11
Телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году, полагает, что в Крыму должен пройти новый независимый референдум.

"Россия нарушила международные обязательства, это основная точка отсчета. В Крыму живут русские люди, их там много. (...) Мы не можем отнестись к ним, как к субъектам геополитики. Плоха та политика, которая не для людей", - заявила Собчак на встрече с журналистами и сторонниками в Екатеринбурге в пятницу.

"Я вижу выход из кризисной и несправедливой ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения", - сказала она.

Собчак также заявила, что не будет вести агитацию в Крыму.

Ранее Собчак заявила, что Крым является украинским с точки зрения международного права.

Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года. Мировое сообщество оценивает действия РФ как аннексию, что послужило причиной ввода санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов.

Ранее журналистка Ксения Собчак объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году.






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