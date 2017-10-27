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Парламент Каталонии принял резолюцию о провозглашении независимости


27.10.2017   17:52
Парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании. Об этом сообщает El Pais, которая транслирует заседания каталонского парламента.

За предложенную сепаратистскими партиями резолюцию проголосовали 70 депутатов. 10 были против, двое воздержались.

После подсчета голосов депутаты спели гимн Каталонии.

Голосование проходило тайно. Депутаты от оппозиционных фракций покинули зал перед началом голосования, назвав его незаконным.

Ранее парламент Каталонии не поддержал резолюцию социалистов, которая призывает к региональным выборам и переговорам между Каталонией и Мадридом с целью избежать применения статьи 155 конституции Испании.

Как сообщалось, группы партий каталонского парламента Junts pel Sí и CUP, которые выступают за независимость, представили проект резолюции, который предусматривает провозглашение республики. Стоит отметить, что юристы поставили под сомнение законность этой инициативы.

27 октября премьер Испании Мариано Рахой в своем выступлении в Сенате Испании попросил сенаторов поддержать активацию статьи 155 Конституции Испании, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.







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