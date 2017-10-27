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Саакашвили обжалует в суде лишение гражданства Украины


27.10.2017   17:54
Решение украинских властей о лишении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили гражданства Украины будет обжаловано в ближайшие дни, сообщил в пятницу РИА Новости адвокат политика Маркиян Галабала.

"Мы в ближайшие дни подадим, проект (иска — ред.) уже готов, сейчас мы его отшлифовываем", — сказал Галабала.

Он сообщил, что иск будет подан в Высший административный суд Украины, который рассматривает жалобы на высшие органы государственной власти. Адвокат затруднился ответить на вопрос, будет ли Саакашвили лично подавать жалобу, отметив, что он точно подпишет этот документ.






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