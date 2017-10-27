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Минюст Украины ожидает заключения прокуратуры по экстрадиционной проверке Саакашвили до конца ноября


27.10.2017   18:18
Министерство юстиции Украины ожидает получить от органов прокуратуры полных выводов о экстрадиционной проверке в отношении бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили ориентировочно до конца ноября этого года. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии УНН министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Экстрадиционная проверка осуществляется органами прокуратуры. Мы материалы направили. Ориентировочный срок всегда такого рода проверок около 60 дней, но в некоторых случаях она может быть и быстрее, в некоторых длиннее, в зависимости от тех объективных обстоятельств, которые выясняются прокуратурой. Речь идет и о запросах в миграционную службу и вопрос относительно возможного обращения за политическим убежищем. Мы ожидаем от них (органов прокуратуры - ред.) юридического заключения, после того будем принимать решение", - сказал министр.

Отвечая на вопрос о том, когда истекает срок экстрадиционной проверки, П.Петренко ответил: "Конец ноября, но все будет зависеть от того, какую информацию предоставит прокуратуре миграционная служба. Была якобы информация, что подавали представители данного лица заявления о предоставлении убежища. Мы не подгоняем прокуратуру, потому что это вопрос юридической чистоты всех процедур. Они имеют этот срок, он является гибким. По практике ориентировочный срок такого рода проверок до 60 дней. Поэтому мы ожидаем, как министерство юстиции от них полных выводов по экстрадиционный проверке, потом будут приниматься следующие юридические действия".

На уточнение УНН о том, есть, Минюст ожидает полного заключения по экстрадиционной проверке от органов прокуратуры по М.Саакашвили до конца ноября, министр сказал: "Ориентировочно да".






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