Сенат Испании разрешил правительству ввести в Каталонии прямое правление

27.10.2017 18:38 Сенат Испании одобрил запрос правительства на перевод Каталонии под прямое управление Мадрида в рамках 155-й статьи Конституции страны.



Решение испанского Сената было принято менее чем через час после провозглашения каталонским парламентом независимости региона.



Сразу после принятия декларации независимости Каталонии премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал восстановить законность в регионе.



«Я прошу всех испанцев сохранять спокойствие», - написал Рахой на своей странице в сети Twitter.



В документе, за принятие которого 27 октября проголосовало 70 из 135 депутатов каталонского парламента, говорится о создании Каталонской Республики - независимого и суверенного государства.















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