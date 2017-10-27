Кальюлайд: Россия осуществляет удары по архитектуре европейской безопасности с 2008 года

27.10.2017 18:39 В 2008 году западный мир допустил ошибку, Запад не смог дать правильную оценку ситуации, которая имела место - заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в эксклюзивном интервью "I каналу".



Президент Эстонии говорила о санкциях, введенных в адрес России, и отметила, что в объединении существует единая позиция относительно этого вопроса.



"Россия является непрогнозируемой страной. В разговоре с политиками и людьми в других странах я часто говорю, что Россия осуществляет удары по архитектуре европейской безопасности, и это началось в 2008 году. Россия осуществила аналогичный удар в 2014 году по Украине. В этом процессе позитивное то, что в 2014 году Запад уже хорошо проанализировал, с чем мы имеем дело. Это не случай, происшедший только в одной стране, это амбиция России, расшатать архитектуру, основанную на европейские ценности, и будь то Грузия, Эстония, или Европа, это следует рассматривать в этом свете, и с этой перспективы.



Европейские демократии проанализировали происшедшее, согласовали санкции. Мы все думаем, что санкции должны остаться в силе до тех пор, пока Россия не изменится, и не начнет уважать собственную подпись на международных договорах. Это является целью международного сообщества и политики Евросоюза. У санкций обязательно будут результаты. Мы не должны терять терпения. В связи с санкциями у нас общая позиция. О разных позициях говорят журналисты, а не политики. О продлении санкций политические дебаты даже не проводились, мы автоматически продлили их"- отметила Керсти Кальюлайд.



По словам президента Эстонии, в 2008 году Запад не дал правильную оценку действиям России, и это стало уроком.



"В 2008 году западный мир допустил ошибку. Я не думала, что было причиной этой ошибки, но очевидно, что Запад не сумел дать правильную оценку той ситуации, которая имела место. Он очень скоро продолжил с Россией такие отношения, которые были до войны в Грузии, и это стало уроком. Я убеждена, что мы уже лучше видим существующую картину. Мы обсудим вопросы безопасности в ноябре. Евросоюз никогда не примирится с оккупацией территорий Грузии, или аннексией Крыма. Организация продолжает политику непризнания, и эта позиция не изменится в ноябре 2017 года, в ноябре будущего года, и т.д."- заявила Керсти Кальюлайд.

















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