Необходимо положить конец практике нападений на СМИ - ЮНЕСКО

27.10.2017 19:38 Согласно информации, предоставленной Организации государствами-членами в 2017 году, 90 процентов случаев убийств журналистов остаются безнаказанными. Это демонстрирует незначительное улучшение по сравнению с прошлым годом, когда, согласно ответам стран на письменные запросы ЮНЕСКО, лишь 8% уголовных дел завершились вынесением приговора.



«Правосудие является краеугольным камнем свободного общества. Оно служит сдерживающим фактором для тех, кто угрожает свободе выражения мнений, и придаёт решимости тем, кто его защищает», - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. «Именно поэтому безнаказанность за преступления против журналистов так дорого обходится всем обществам».



С 2006 по 2016 гг. ЮНЕСКО осудила 930 случаев убийств журналистов. Из них, только в 2016 году были убиты 102 журналиста, согласно последним данным ЮНЕСКО,представленным в очередном Докладе 2017/18 гг. о глобальных тенденциях в области свободы выражения мнений и развития средств информации.*



Большинство убитых в 2016 году журналистов (94%) были местными журналистами, освещающими события на местах. Половина убийств (50%) была совершена в странах, не вовлечённых в вооруженный конфликт, по сравнению с 47% в 2015 году.



Доля убитых женщин-журналистов выросла с 5% в 2006 году до 10% в 2016 году. Более того, женщины также продолжают сталкиваться с конкретными угрозами, в том числе с онлайн-домогательствами.



В 2017 году, в рамках своих усилий по мониторингу безопасности журналистов и проблемы безнаказанности, ЮНЕСКО обратилась к 62 государствам-членам с просьбой предоставить информацию о состоянии судебных расследований по нераскрытым делам. Из них 46 государств-членов прислали ответы (74%), причем 41 предоставили конкретную информацию о статусе судебных расследований убийств работников СМИ, которые осудила Генеральный директор ЮНЕСКО.



Эти цифры подтверждают стабильный рост уровня признания государствами-членами механизма мониторинга и отчетности ЮНЕСКО: в 2016 году доля респондентов составила 68%, в 2015 году - 47%, а в 2014 году - всего 27%.



Данное улучшение свидетельствует о растущем стремлении со стороны стран обмениваться информацией по этому вопросу. Однако, этого совершенно недостаточно для достижения целей Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, ежегодно отмечаемого 2 ноября.



«Новости переполнены сообщениями о наших коллегах, журналистах, которых убивают, ранят, лишают свободы во всем мире», - заявила Посол доброй воли ЮНЕСКО по вопросам свободы выражения мнений и безопасности журналистов Кристиан Аманпур. «Мы, представители прессы, должны продолжать бороться за прекращение безнаказанности».



По случаю Дня, 2 ноября ЮНЕСКО и её партнеры стартуют глобальную кампанию совместно со средствами массовой информации со всего мира, а также кампанию в социальных сетях #MyFightAgainstImpunity. **



4 декабря по случаю Международного дня ЮНЕСКО проведет в Коломбо, Шри-Ланка, однодневный семинар на тему «Укрепление регионального сотрудничества в целях содействия обеспечению свободы выражения мнений и верховенства права в Азии путем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов».



Целью мероприятия будет развитие диалога и определение стратегий в целях укрепления регионального сотрудничества по вопросам безопасности журналистов и прекращения безнаказанности в Азии. В мероприятии, организованном ЮНЕСКО и министерством финансов и массовых коммуникаций Шри-Ланки, примут участие региональные заинтересованные стороны, в том числе представители национальных Комиссий по правам человека.



Региональные и местные мероприятия по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов будут организованы по всему миру, в том числе в Италии, Кении, Филиппинах, Сенегале, Тунисе, Соединенных Штатах Америки и многих других странах.



В 2013 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Резолюцию A/RES/68/163, в которой провозгласила 2 ноября Международным днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Резолюция настоятельно призывает государства-члены принимать конкретные меры по борьбе со сложившейся культурой безнаказанности. Дата была выбрана в память о двух французских журналистах, Жислeн Дюпон и Клод Верлон, которые были убиты в Мали 2 ноября 2013 года.















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