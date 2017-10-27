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Ющенко: «Украине нужен политический курс президента Ющенко»
27.10.2017 20:00
Бывший президент Украины Виктор Ющенко уверен, что «Украине нужен политический курс президента Ющенко» в широком понимании этого слова.
«Я сейчас буду нескромен. Я до сегодняшнего дня глубоко убежден, что Украине нужен политический курс президента Ющенко. В самом широком смысле этого слова», - написал он на своей странице в Facebook.
«Я не подписывал предательское газовое соглашение, я не сдавал Крым, я не сдавал Восточный Донбасс. Я по отношению к своей нации был честен, мне кажется, был профессионален, и я ни о чем не жалею», - заявил экс-президент.
Виктор Ющенко занимал пост президента Украины в 2005-2010 гг. Президентские выборы пройдут в стране в 2019 году.
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