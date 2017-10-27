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Саакашвили лично подал повторное заявление о предоставлении ему в Украине статуса дополнительной защиты
27.10.2017 20:01
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили повторно, на этот раз лично, подал заявление о предоставлении ему статуса дополнительной защиты в Украине.
Об этом сообщил РИА Новости адвокат Саакашвили Маркиян Галабала.
«Он лично вчера подал заявление в управление миграционной службы Киевской области», - сказал Галабала.
Адвокат Саакашвили ранее подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Миграционная служба Украины отказала в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями.
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