Саакашвили лично подал повторное заявление о предоставлении ему в Украине статуса дополнительной защиты

27.10.2017 20:01 Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили повторно, на этот раз лично, подал заявление о предоставлении ему статуса дополнительной защиты в Украине.



Об этом сообщил РИА Новости адвокат Саакашвили Маркиян Галабала.



«Он лично вчера подал заявление в управление миграционной службы Киевской области», - сказал Галабала.



Адвокат Саакашвили ранее подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Миграционная служба Украины отказала в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями.















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