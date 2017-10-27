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ЕНД заявила об возможном уголовном преступлении в ходе прошедших выборов
27.10.2017 20:09
"Национальное движение" говорит о предположительном уголовном преступлении, и приводит конкретные факты. Разговор идет о данных 21-го избирательного участка Цагерского избирательного округа, где официально зарегистрировано 33 избирателя, и в голосовании приняли участие 31.
Тем временем, по утверждению лидеров партии, 10 человек вообще не принимали участия в голосовании.
В партии говорят, что такие факты фиксируются по всей Грузии. По заявлению Левана Хабеишвили, в день выборов большая часть избирателей не пришли на выборы, но их личные номера зафиксированы в настольных списках, и избирательные бюллетени были от их имени подчеркнуты.
"Согласно протоколу, в списке 33 человека, в выборах приняли участие 31 человека, но у нас есть имена, фамилии, и номера телефонов 10 человек, которые говорят, что не принимали участия в выборах. Большинство из этих людей либо вообще не находится в стране, либо им не приносили переносной ящик"- заявил Хабеишвили.
Оппозиция ждет объяснения председателя избирательной комиссии. Член ЦИК Давид Киртадзе заявил что, скрывая настольные списки, ЦИК ставит партии в неравные условия.
"Курьер" перепроверил информацию члена ЕНД, и связался с этими гражданами, в телефонном разговоре они подтвердили, что по определенным причинам не приняли участия в выборах.
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