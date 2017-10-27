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В адрес правительства была высказана тяжелая критика на дипломатическом языке - Шарашенидзе
27.10.2017 20:12
23 октября конгрессмен Тед По, и конгрессмен Джин Грин представили двухпартийную резолюцию, которая вновь выражает поддержку Соединенных Штатов Америки по отношению грузинского государства, и в то же время подчеркивает и указывает о существовании коррупции и бюрократической неразберихи на властном уровне в стране.
В иньервью "Ньюпост" эксперт по международным вопросам Торнике Шарашенидзе заявил, что заявления конгрессменов, и данная резолюция адресованы правительству Грузии, и правящая команда должна это учесть:
"На дипломатическом уровне сказано достаточно тяжело, очевидно, существуют такие проблемы, о которых не знают те, у которых нет соприкосновения с бизнесом, а эти проблемы серьезно обеспокоили инвесторов, в том числе американских инвесторов. Видимо, это оказалось сюрпризом, поскольку какое-то время назад коррупция была искоренена. Наверное, она вновь проявилась на каком то уровне. Надеюсь, имеющий уши услышит. Это было сказано в адрес правительства Грузии"- заявил Торнике Шарашенидзе.
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Напомним, что авторы резолюции указали на недостатки, существующие сегодня в сферах государственного управления и экономики Грузии.
«В последние годы американские компании выражают большую озабоченность в отношении бизнес-среды Грузии, указывая на существование бюрократических проволочек и заявляя о сохраняющийся коррупции в некоторых областях грузинского правительства», — подчеркнул По.
Республиканец добавил, что «как истинный друг Грузии» считает необходимым «не только отметить прогресс Тбилиси, но и указать на необходимость большей работы для того, чтобы предотвратить отступление от Грузии от своей демократической траектории».
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