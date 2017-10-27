США поддерживают конституционные меры Мадрида по сохранению сильной и единой Испании

27.10.2017 20:27 Каталония — неотъемлемая часть Испании, и США поддерживают конституционные меры мадридского правительства по сохранению сильной и единой Испании, заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, передает РИА Новости.



В Госдепе добавили, что США и Испания "тесно сотрудничают в целях продвижения наших общих приоритетов в области безопасности и экономики".



Парламент Каталонии принял сегодня резолюцию о независимости региона. Спустя час Сенат Испании утвердил применение статьи 155 Конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии.















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