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США поддерживают конституционные меры Мадрида по сохранению сильной и единой Испании
27.10.2017 20:27
Каталония — неотъемлемая часть Испании, и США поддерживают конституционные меры мадридского правительства по сохранению сильной и единой Испании, заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, передает РИА Новости.
В Госдепе добавили, что США и Испания "тесно сотрудничают в целях продвижения наших общих приоритетов в области безопасности и экономики".
Парламент Каталонии принял сегодня резолюцию о независимости региона. Спустя час Сенат Испании утвердил применение статьи 155 Конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии.
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