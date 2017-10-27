Евросоюз не признает Каталонию и призывает Мадрид воздержаться от применения силы

27.10.2017 20:31 Проведенное в парламенте Каталонии голосование по резолюции о независимости автономии ничего не меняет в позиции Евросоюза, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, сообщает турецкий телеканал NTV.



"Для ЕС ничего не меняется. Испания остается единственным нашим собеседником. Надеюсь, испанское правительство сделает выбор в пользу силы аргументов, а не аргумента силы", - написал он в своем Twitter.



Отметим, что сегодня парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании.















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