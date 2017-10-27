Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Конституционный суд Испании дал Каталонии три дня на отмену независимости


27.10.2017   20:46
Испанский конституционный суд дал руководству Каталонии три дня на приостановку решения о независимости, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США назвал Каталонию «неотъемлемой частью Испании». Власти ФРГ также не признали независимость Каталонии.

Парламент Каталонии принял сегодня резолюцию о независимости региона. Спустя час Сенат Испании утвердил применение статьи 155 Конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
GEM Fest 2018 пройдет в Анаклия 9-12 августа
В Грузии нет проблемы с рабочими местами - гендиректор MCB Georgia
Азербайджанский газ поступит в Грузию по новому маршруту
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Представители аппарата Госминистра по делам примирения возложили цветы к памятнику Дмитрия Гулия
В Абхазию завезли ядохимикаты для борьбы с мраморным клопом
Правительство Грузии создает программу защиты и развития абхазского языка
Потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 9% - глава «Черноморэнерго»
Три человека попали в больницу после ДТП в Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Маргвелашвили: Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Испании
Министр: борьба с гепатитом С в Грузии - образец для всего мира
Апелляционный суд оставил в силе приговор Мерабишвили и Адеишвили
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна