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Конституционный суд Испании дал Каталонии три дня на отмену независимости
27.10.2017 20:46
Испанский конституционный суд дал руководству Каталонии три дня на приостановку решения о независимости, передает Reuters.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США назвал Каталонию «неотъемлемой частью Испании». Власти ФРГ также не признали независимость Каталонии.
Парламент Каталонии принял сегодня резолюцию о независимости региона. Спустя час Сенат Испании утвердил применение статьи 155 Конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии.
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