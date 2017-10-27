Конституционный суд Испании дал Каталонии три дня на отмену независимости

27.10.2017 20:46 Испанский конституционный суд дал руководству Каталонии три дня на приостановку решения о независимости, передает Reuters.



Ранее сообщалось, что Госдепартамент США назвал Каталонию «неотъемлемой частью Испании». Власти ФРГ также не признали независимость Каталонии.



Парламент Каталонии принял сегодня резолюцию о независимости региона. Спустя час Сенат Испании утвердил применение статьи 155 Конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

