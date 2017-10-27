Госдеп США опубликовал санкционный список из 33 российских компаний

27.10.2017 21:01 Госдепартамент США опубликовал список российских компаний, ведение бизнеса с которыми запрещено. Список совпадает с тем, что накануне обнародовала газета The New York Times. В него вошли 33 предприятия или концерна, среди которых "Калашников", "Ижмаш", "Туполев", "Алмаз-Антей", "Рособоронэкспорт", "Ростех", "МиГ", "Сухой", "Адмиралтейские верфи", "Ижевский механический завод", "Оборонпром", "Уралвагонзвавод", "Вертолеты России" и другие.



Кроме того, в список входят Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Главное управление Генштаба ВС РФ. Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что ведомство передало в конгресс список связанных с РФ людей и организаций, которым могут грозить санкции.



Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, который предусматривает дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР, а также фактически лишает президента возможности самостоятельно отменять антироссийские санкции. Теперь президенту США придется уведомлять Конгресс о намерении снять санкции с России, а у Конгресса будет 30 дней, чтобы блокировать такие изменения.















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