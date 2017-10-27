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Украина не признает независимость Каталонии


27.10.2017   21:02
В МИД также заявили о поддержке действий правительства Испании, направленных на урегулирование кризиса в рамках действующей Конституции

Украина поддерживает территориальную целостность Испании в рамках международно признанных границ и не признает независимости Каталонии, провозглашенной в одностороннем порядке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел.

"Украина поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Испании в рамках международно признанных границ. Украина не признает провозглашение в одностороннем порядке независимости Каталонии", - сказано в заявлении МИД.

В МИД также заявили о поддержке действий правительства Испании, направленных на урегулирование кризиса в рамках действующей Конституции, соблюдения законодательства и обеспечения уважения прав всех граждан.






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