Украина не признает независимость Каталонии

27.10.2017 21:02 В МИД также заявили о поддержке действий правительства Испании, направленных на урегулирование кризиса в рамках действующей Конституции



Украина поддерживает территориальную целостность Испании в рамках международно признанных границ и не признает независимости Каталонии, провозглашенной в одностороннем порядке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел.



"Украина поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Испании в рамках международно признанных границ. Украина не признает провозглашение в одностороннем порядке независимости Каталонии", - сказано в заявлении МИД.



В МИД также заявили о поддержке действий правительства Испании, направленных на урегулирование кризиса в рамках действующей Конституции, соблюдения законодательства и обеспечения уважения прав всех граждан.















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