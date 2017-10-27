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Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Испании
27.10.2017 21:08
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили направил на имя Короля Испании Филипа VI и премьер-министра Мариано Рахой письмо, в котором выразил поддержку Грузии и грузинского народа суверенитета и территориальной целостности Испании.
"Хочу подтвердить свое особое уважение и поддержку Королевства Испании, центральной власти и испанского народа.
Многовековые связи наших народов и общие ценности представляют твердую основу тех успешных отношений, которые развивают сегодня Королевство Испания и Грузия. И поэтому хочу заверить, что Грузия и грузинский народ твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостности Королевства Испания.
Угроза сепаратизма хорошо знакома Грузии. Со дня независимости моя страна борется за государственность, суверенитет и территориальную целостность. Уверен, что защита фундаментальных принципов международного права и единство международного сообщество сделает возможной урегулирование существующей проблемы. Позвольте еще раз подтвердить свое глубокое уважение и пожелать Вам и испанскому народу мира и благополучия", - говорится в письме.
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