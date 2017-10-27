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Премьер Испании объявил о роспуске парламента Каталонии


27.10.2017   23:06
Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство страны приняло решение о роспуске парламента Каталонии, передает Reuters.б Об этом он сказал во время выступления после заседания испанского правительства.

«Мы считаем, что необходимо срочно прислушаться с гражданам Каталонии, ко всем из них, чтобы они могли решить свое будущее и никто не мог действовать вопреки закону от их имени», — подчеркнул Рахой.


Премьер Испании добавил, что 21 декабря в Каталонии пройдут парламентские выборы, а члены правительства (женералитата) Каталонии отстранены от своих должностей.






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