Мадрид назначил нового руководителя Каталонии

28.10.2017 13:54 Руководителем Каталонии после смещения Мадридом Карлеса Пучдемона назначена вице-премьер испанского правительства Сорайя Саэнс де Сантамария, сообщают испанские СМИ.



Напомним, что правительство Каталонии в субботу, 28 октября, лишилось своих полномочий. Помимо того, распущен был каталонский парламент. Это стало реакцией на пятничное объявление регионом независимости, сообщает радиостанция DW.



Лишение полномочий парламента автономии должно предотвратить дальнейшую "эскалацию неподчинения" в Каталонии, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой. Он принял на себя полномочия главы каталонской региональной администрации Карлеса Пучдемона. Новые парламентские выборы в Каталонии назначены на 21 декабря.



Как передает корреспондент DW из Барселоны, вся каталонская администрация, включая руководителей министерств, решению Мадрида не воспротивилась и отставку свою признала. Отмечается также отсутствие призывов к манифестациям и общественному неповиновению. Не исключено, что подобная реакция вызвана опасениями уголовного преследования за неподчинение властям королевства.















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