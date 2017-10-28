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В Кыргызстане будут отмечать день восстания против Российской империи


28.10.2017   15:07
В Киргизии День Октябрьской революции был переименован в День истории и памяти предков. Такое решение принял президент республики Алмазбек Атамбаев. Он подписал соответствующий указ, об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно документу, 7 и 8 ноября граждане будут праздновать День истории и памяти предков, который посвящен непосредственно событиям 1916 года. В том году произошел переворот против Российской империи, в результате которого погибли кыргызы.

В указе подчеркивается, что кыргызский народ всю свою трехтысячелетнюю историю стремился к независимости.

«Жестокое подавление восстания царскими карателями, многочисленные случаи кровавой расправы над мирными жителями и их вынужденное бегство на чужбину поставило народ Кыргызстана на грань выживания», — говорится в документе.

При этом Атамбаев заверил, что в стране продолжат отмечать годовщину Октябрьской революции.






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