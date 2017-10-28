|
В Кыргызстане будут отмечать день восстания против Российской империи
28.10.2017 15:07
В Киргизии День Октябрьской революции был переименован в День истории и памяти предков. Такое решение принял президент республики Алмазбек Атамбаев. Он подписал соответствующий указ, об этом сообщается на сайте главы государства.
Согласно документу, 7 и 8 ноября граждане будут праздновать День истории и памяти предков, который посвящен непосредственно событиям 1916 года. В том году произошел переворот против Российской империи, в результате которого погибли кыргызы.
В указе подчеркивается, что кыргызский народ всю свою трехтысячелетнюю историю стремился к независимости.
«Жестокое подавление восстания царскими карателями, многочисленные случаи кровавой расправы над мирными жителями и их вынужденное бегство на чужбину поставило народ Кыргызстана на грань выживания», — говорится в документе.
При этом Атамбаев заверил, что в стране продолжат отмечать годовщину Октябрьской революции.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна