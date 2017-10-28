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Пучдемону пригрозили тюрьмой при отказе уйти с поста главы Каталонии


28.10.2017   18:32
Глава Каталонии Карлес Пучдемон может получить тюремный срок, если откажется уйти со своего поста, сообщает El Mundo со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Согласно испанскому законодательству, Пучдемон в случае отказа от ухода с поста может быть обвинен в незаконном исполнении полномочий, что предусматривает тюремное заключение на срок от одного до трех лет.

Это может коснуться не только Пучдемона, но членов правительства и парламента Каталонии, которые также были лишены своих должностей указом Мадрида.

С момента публикации указа решение об их отстранении с должностей вступило в силу, уведомления об этом направлять каталонским чиновникам не требуется.

Всего под угрозой тюремного срока находится 141 человек из правительства и парламента региона, объявившего о независимости.






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