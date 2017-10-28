Саакашвили утверждает, что Луценко готовит его арест и экстрадицию в Грузию

28.10.2017 19:36 Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили уверен, что Генеральная прокуратура Украины готовит документы для его ареста и экстрадиции в Грузию.



"В эти дни генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства", - написал М.Саакашвили на своей странице в "Фейсбуке" в субботу.



Как сообщалось, в июле президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства.



10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу.



В конце сентября М.Саакашвили получил ответ на свой запрос от администрации президента по документам относительно прекращения его гражданства Украины – в АП просили подождать до 20 рабочих дней с момента подачи запроса.



24 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что Государственная миграционная служба отказала в предоставлении М.Саакашвили статуса беженца и, как следствие, теперь "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию.



Сам лидер "Руха новых сил" в тот день заявил, что не получал отказа ГМС в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. При этом он сообщил, что получил от этой службы документ, в котором ему рекомендуют дополнительно лично обратиться в подразделение по работе с ищущими защиты территориального органа ГМС по месту временного пребывания.



ГМС заявила, что есть основания для выдворения из Украины М.Саакашвили, так как он игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса.



25 октября М.Саакашвили заявил, что получил документы от администрации президента Украины о лишении его гражданства и планирует обжаловать это в суде.















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